Песков заявил, что делегации РФ и Украины не обсуждают обмен пленными

Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос не будет подниматься и в рамках предстоящего очного раунда переговоров, который пройдёт в Стамбуле.

Среди тем, которые обсуждаются на переговорах делегациями России и Украины, нет обмена пленными между странами. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это не является темой для переговоров между двумя делегациями. Поэтому ответ — "нет", — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, будет ли подниматься этот вопрос во время очного раунда переговоров в Стамбуле.