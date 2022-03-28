Песков заявил, что делегации РФ и Украины не обсуждают обмен пленными
Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос не будет подниматься и в рамках предстоящего очного раунда переговоров, который пройдёт в Стамбуле.
Среди тем, которые обсуждаются на переговорах делегациями России и Украины, нет обмена пленными между странами. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это не является темой для переговоров между двумя делегациями. Поэтому ответ — "нет", — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, будет ли подниматься этот вопрос во время очного раунда переговоров в Стамбуле.
Напомним, накануне, 27 марта, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что очная встреча представителей Москвы и Киева состоится 29–30 марта. Позже стало известно, что встреча пройдёт в Стамбуле, об этом договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
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