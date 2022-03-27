Канцелярия Эрдогана: Очный раунд переговоров РФ и Украины состоится в Стамбуле

Отмечается, что о таком месте встречи турецкий лидер договорился с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее стало известно о дате мероприятия.

Очный раунд переговоров России и Украины пройдёт в Стамбуле. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле", — говорится в сообщении.