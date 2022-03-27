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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 18:04
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Канцелярия Эрдогана: Очный раунд переговоров РФ и Украины состоится в Стамбуле

Отмечается, что о таком месте встречи турецкий лидер договорился с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее стало известно о дате мероприятия.

Очный раунд переговоров России и Украины пройдёт в Стамбуле. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле", — говорится в сообщении.

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Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что очная встреча представителей Москвы и Киева состоится 29–30 марта.

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ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Варвара Романова
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