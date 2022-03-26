Медведев назвал фиксацию результатов "Операции Z" целью переговоров Москвы с Киевом

При этом зампред Совбеза РФ добавил, что Незалежная в ходе диалога преследует цель "сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие".

Целью переговоров российской стороны с Киевом является фиксация результатов "Операции Z". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Цель этих переговоров понятна — зафиксировать все результаты, на которые <...> направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, её демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной", — сказал он.

При этом Медведев добавил, что Незалежная в ходе переговоров преследует цель "сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие".