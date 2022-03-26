Медведев назвал фиксацию результатов "Операции Z" целью переговоров Москвы с Киевом
При этом зампред Совбеза РФ добавил, что Незалежная в ходе диалога преследует цель "сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие".
Целью переговоров российской стороны с Киевом является фиксация результатов "Операции Z". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Цель этих переговоров понятна — зафиксировать все результаты, на которые <...> направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, её демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной", — сказал он.
При этом Медведев добавил, что Незалежная в ходе переговоров преследует цель "сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие".
Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия на переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре. Он отметил, что соглашение стран должно оговаривать демилитаризацию и денацификацию Незалежной, а также определение и признание Крыма и Донбасса.
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