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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 08:01
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Медведев назвал фиксацию результатов "Операции Z" целью переговоров Москвы с Киевом

При этом зампред Совбеза РФ добавил, что Незалежная в ходе диалога преследует цель "сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие".

Целью переговоров российской стороны с Киевом является фиксация результатов "Операции Z". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Цель этих переговоров понятна — зафиксировать все результаты, на которые <...> направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, её демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной", — сказал он.

При этом Медведев добавил, что Незалежная в ходе переговоров преследует цель "сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие".

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Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия на переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре. Он отметил, что соглашение стран должно оговаривать демилитаризацию и денацификацию Незалежной, а также определение и признание Крыма и Донбасса.

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Getty Images / Andrea Verdelli

Григорий Воронцов
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