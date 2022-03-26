Депутат Крупалла: ФРГ закрывает глаза на права человека в Катаре ради замены газа из РФ
По мнению парламентария, перспектива отказаться от российского голубого топлива ошибочна для Германии. Также он уверен, что поставки оружия на Украину не смогут разрешить кризис.
Позиция главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека по поставкам газа из России является двуличной. В своих стремлениях вырваться из зависимости от энергоресурсов РФ посредством соглашения с Катаром он готов игнорировать нарушения прав человека в этой стране. Об этом заявил лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла на дебатах в Бундестаге, передаёт журнал Spiegel.
"Нарушения прав человека в этой стране, похоже, не играют никакой роли", — сказал он.
Крупалла уверен, что перспектива отказаться от российского газа ошибочна для Германии. Кроме того, он и его партия против поставок оружия на Украину. В "АдГ" считают, что эта "ошибочная политика" не поможет разрешить кризис, а только "прольёт кровь на руки немцев".
Напомним, 25 марта стало известно, что Германия планирует к середине года сократить импорт нефти из России в два раза. Кроме того, в Министерстве экономики страны считают, что общими усилиями смогут добиться независимости от российского газа к лету 2024 года. При этом ранее в Евросоюзе неоднократно признавали невозможность полного отказа от энергоносителей из России. Так, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек во время выступления в немецком Бундестаге заявил, что Берлин не может немедленно ввести эмбарго на российские уголь, нефть и газ. А австрийские промышленники предрекли уничтожение экономики страны при отказе от голубого топлива из РФ.
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