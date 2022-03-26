Депутат Крупалла: ФРГ закрывает глаза на права человека в Катаре ради замены газа из РФ

По мнению парламентария, перспектива отказаться от российского голубого топлива ошибочна для Германии. Также он уверен, что поставки оружия на Украину не смогут разрешить кризис.

Позиция главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека по поставкам газа из России является двуличной. В своих стремлениях вырваться из зависимости от энергоресурсов РФ посредством соглашения с Катаром он готов игнорировать нарушения прав человека в этой стране. Об этом заявил лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла на дебатах в Бундестаге, передаёт журнал Spiegel.

"Нарушения прав человека в этой стране, похоже, не играют никакой роли", — сказал он.