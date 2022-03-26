Минобороны: Средства ПВО РФ сбили три украинских самолёта и шесть беспилотников

Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У". В оборонном ведомстве отметили, что всего с начала проведения "Операции Z" удалось ликвидировать, в частности, 267 беспилотников.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе над населённым пунктом Вишнёвое три украинских самолёта — два Су-25 и один Су-24, а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У" в районе населённого пункта Васильевка", — добавил он.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что с начала специальной военной "Операции Z" удалось уничтожить 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1453 единицы специальной военной автомобильной техники.