Мединский: Очный раунд переговоров Украины и России состоится 29–30 марта

Глава российской делегации отметил, что сегодня прошёл очередной раунд общения с представителями Незалежной по видеосвязи. Информации о месте проведения пока нет.

Очный раунд переговоров России и Украины состоится 29–30 марта. Об этом сообщил глава российской делегации на встречах с Киевом помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сегодня прошёл очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29–30 марта", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом Мединский не уточнил, где именно состоится встреча.