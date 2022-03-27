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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 15:19
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Мединский: Очный раунд переговоров Украины и России состоится 29–30 марта

Глава российской делегации отметил, что сегодня прошёл очередной раунд общения с представителями Незалежной по видеосвязи. Информации о месте проведения пока нет.

Очный раунд переговоров России и Украины состоится 29–30 марта. Об этом сообщил глава российской делегации на встречах с Киевом помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сегодня прошёл очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29–30 марта", — написал он в своём телеграм-канале.

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При этом Мединский не уточнил, где именно состоится встреча.

Как писал Лайф ранее, Мединский заявил, что Россия на переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре. Он отметил, что соглашение стран должно оговаривать демилитаризацию и денацификацию Незалежной, а также определение и признание Крыма и Донбасса.

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ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Варвара Романова
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