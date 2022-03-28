Вице-премьер Украины Верещук заявила, что сегодня в стране не будут работать гумкоридоры

По её словам, это делается из соображений безопасности, так как украинская разведка якобы сообщила о "возможных провокациях со стороны российских войск" на маршрутах для эвакуации мирных жителей.

В понедельник, 28 марта, эвакуация мирных жителей из некоторых украинских регионов, где ведутся боевые действия, по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Об этом в своём телеграм-канале написала вице-премьер Незалежной Ирина Верещук.

По её словам, это делается из соображений безопасности, так как украинская разведка якобы сообщила о "возможных провокациях со стороны российских войск" на маршрутах для эвакуации мирных жителей. Никаких аргументов в пользу своих слов Верещук приводить не стала.