Вице-премьер Украины Верещук заявила, что сегодня в стране не будут работать гумкоридоры
По её словам, это делается из соображений безопасности, так как украинская разведка якобы сообщила о "возможных провокациях со стороны российских войск" на маршрутах для эвакуации мирных жителей.
В понедельник, 28 марта, эвакуация мирных жителей из некоторых украинских регионов, где ведутся боевые действия, по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Об этом в своём телеграм-канале написала вице-премьер Незалежной Ирина Верещук.
По её словам, это делается из соображений безопасности, так как украинская разведка якобы сообщила о "возможных провокациях со стороны российских войск" на маршрутах для эвакуации мирных жителей. Никаких аргументов в пользу своих слов Верещук приводить не стала.
Ранее Лайф сообщал, что Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины. Сейчас там заблокировано 67 иностранных судов из 15 государств из-за возникшей по вине Киева высокой минной опасности, а также угрозы обстрела со стороны украинских военных.
ТАСС / Михаил Терещенко