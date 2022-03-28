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Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 09:28
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Вице-премьер Украины Верещук заявила, что сегодня в стране не будут работать гумкоридоры

По её словам, это делается из соображений безопасности, так как украинская разведка якобы сообщила о "возможных провокациях со стороны российских войск" на маршрутах для эвакуации мирных жителей.

В понедельник, 28 марта, эвакуация мирных жителей из некоторых украинских регионов, где ведутся боевые действия, по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Об этом в своём телеграм-канале написала вице-премьер Незалежной Ирина Верещук.

По её словам, это делается из соображений безопасности, так как украинская разведка якобы сообщила о "возможных провокациях со стороны российских войск" на маршрутах для эвакуации мирных жителей. Никаких аргументов в пользу своих слов Верещук приводить не стала.

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Ранее Лайф сообщал, что Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины. Сейчас там заблокировано 67 иностранных судов из 15 государств из-за возникшей по вине Киева высокой минной опасности, а также угрозы обстрела со стороны украинских военных.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова
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