Минобороны РФ: В Одессе по указанию губернатора заминирована Хаджибейская дамба
А в Краматорске миномётному обстрелу подвергся автомобиль, доставивший питьевую воду горожанам. Это только два примера отношения властей Украины к мирным жителям.
Киевская власть демонстрирует полное безразличие к собственному народу и готовность пожертвовать ни в чём не повинными людьми в угоду реализации геополитических целей своих "западных хозяев". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Так, по данным ведомства, в Одессе по указанию губернатора области была заминирована Хаджибейская дамба. Неонацисты планируют её взорвать. В этом случае в зоне затопления окажутся густонаселённые районы вместе с горожанами. В Минобороны подчеркнули, что попытка представителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить минирование была грубо и жёстко пресечена вплоть до угрозы расстрела.
А в Краматорске миномётному обстрелу со стороны националистов подвергся автомобиль, доставивший питьевую воду мирным жителям.Три человека получили ранения, двое контужены. Удар был произведён в момент раздачи воды местному населению.
Как писал Лайф ранее, в Минобороны сообщили, что Украина не согласовала ни одного из предлагаемых Москвой гумкоридоров. Представитель оборонного ведомства Михаил Мизинцев отметил, что Киев своими действиями целенаправленно лишает граждан права на свободу выбора места жительства и перемещения.
ТАСС / Zuma / Vincenzo Circosta