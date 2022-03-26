Минобороны РФ: В Одессе по указанию губернатора заминирована Хаджибейская дамба

А в Краматорске миномётному обстрелу подвергся автомобиль, доставивший питьевую воду горожанам. Это только два примера отношения властей Украины к мирным жителям.

Киевская власть демонстрирует полное безразличие к собственному народу и готовность пожертвовать ни в чём не повинными людьми в угоду реализации геополитических целей своих "западных хозяев". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Так, по данным ведомства, в Одессе по указанию губернатора области была заминирована Хаджибейская дамба. Неонацисты планируют её взорвать. В этом случае в зоне затопления окажутся густонаселённые районы вместе с горожанами. В Минобороны подчеркнули, что попытка представителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить минирование была грубо и жёстко пресечена вплоть до угрозы расстрела.

А в Краматорске миномётному обстрелу со стороны националистов подвергся автомобиль, доставивший питьевую воду мирным жителям.Три человека получили ранения, двое контужены. Удар был произведён в момент раздачи воды местному населению.