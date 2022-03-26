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Опубликовано 26 марта 2022, 18:52

Минобороны РФ: Украина не согласовала ни одного из предлагаемых Москвой гумкоридоров

Представитель оборонного ведомства Михаил Мизинцев отметил, что Киев своими действиями целенаправленно лишает граждан права на свободу выбора места жительства и перемещения.

Украина на текущие сутки не согласовала ни одного из предлагаемых Россией гуманитарных коридоров, однако при этом заявила о 13 дополнительных маршрутах исключительно на подконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Украинские власти, продолжая навязывать безальтернативные гуманитарные коридоры, в очередной раз целенаправленно и бесчеловечно лишают своих граждан права на свободу выбора места жительства и перемещения, вопреки желанию простых людей спастись от творимого неонацистами беспредела именно в России. Официальный Киев с циничным "упорством" отвергает предложенные российской стороной инициативы по спасению миллионов украинских граждан, которых обезумевшие неонацисты держат в блокированных населённых пунктах в качестве живого щита", — сказал Мизинцев.

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Он отметил, что таким образом украинские националисты пытаются повлиять на ход проведения "Операции Z", прикрываясь беззащитными гражданами и надеясь на помощь западных спонсоров.

При этом Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ и воинские формирования Донбасса на всех, в том числе предложенных Киевом, маршрутах соблюдают введённые "режимы тишины". При этом украинские власти, наоборот, всячески препятствуют выводу мирных граждан в безопасные районы и блокируют проведение гуманитарных акций, что "ещё раз подтверждает их истинные, бесчеловечные намерения".

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Варвара Романова
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