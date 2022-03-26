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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 19:01

Байден: Россияне не являются врагами для США

Ранее американский лидер угрожал, что наша страна не войдёт даже в двадцатку крупнейших экономик в мире, хотя до начала событий на Украине мы были на одиннадцатом месте.

Россияне не являются врагами для Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве.

"Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги", — сказал американский лидер.

Байден во время выступления в Варшаве не смог верно произнести название Мариуполя
Байден во время выступления в Варшаве не смог верно произнести название Мариуполя

Ранее Байден заявил, что экономика России сократится вдвое из-за западных санкций. Американский президент добавил, что наша страна не войдёт даже в двадцатку крупнейших экономик в мире, хотя до начала событий на Украине мы были на одиннадцатом месте.

Напомним, западные страны ввели против России санкции, так как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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Getty Images / Doug Mills / Pool

Никита Осипов
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