Байден: Россияне не являются врагами для США

Ранее американский лидер угрожал, что наша страна не войдёт даже в двадцатку крупнейших экономик в мире, хотя до начала событий на Украине мы были на одиннадцатом месте.

Россияне не являются врагами для Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве.

"Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги", — сказал американский лидер.

Ранее Байден заявил, что экономика России сократится вдвое из-за западных санкций. Американский президент добавил, что наша страна не войдёт даже в двадцатку крупнейших экономик в мире, хотя до начала событий на Украине мы были на одиннадцатом месте.