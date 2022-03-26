Слуцкий: Риторика Байдена граничит с клиникой

По словам главы Комитета Госдумы РФ по международным делам, арсенал американской дипломатии стремится к нулю, а заявления лидера Штатов "больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей".

Риторика президента США Джо Байдена неприемлема для мирового лидера, а его выпады в адрес России граничат с клиникой. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале.

"Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов Соединённых Штатов. Это действительно граничит с клиникой", — написал Слуцкий.

По его словам, заявления, которые делает Байден по отношению к президенту России, "больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей" в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. Слуцкий добавил, что арсенал американской дипломатии стремится к нулю.