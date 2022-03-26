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Опубликовано 26 марта 2022, 22:00

Слуцкий: Риторика Байдена граничит с клиникой

По словам главы Комитета Госдумы РФ по международным делам, арсенал американской дипломатии стремится к нулю, а заявления лидера Штатов "больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей".

Риторика президента США Джо Байдена неприемлема для мирового лидера, а его выпады в адрес России граничат с клиникой. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале.

"Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов Соединённых Штатов. Это действительно граничит с клиникой", — написал Слуцкий.

По его словам, заявления, которые делает Байден по отношению к президенту России, "больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей" в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. Слуцкий добавил, что арсенал американской дипломатии стремится к нулю.

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Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что оскорбления Байдена в адрес Путина сужают возможности для налаживания отношений. По словам представителя Кремля, странно слышать обвинения в отношении российского президента от человека, который открыто призывал бомбить Югославию и убивать людей.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Никита Осипов
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