Минобороны РФ: 67 судов заблокированы в портах Украины из-за мин

По данным ведомства, через четверо суток эти смертельно опасные боеприпасы могут достигнуть территориальных вод Румынии, а через десять суток — Болгарии.

В морских портах Украины из-за минной опасности в Чёрном море остаются заблокированными 67 судов, приписанных к 15 странам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В украинских портах заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

По его словам, есть угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. Если погодные условия ухудшатся, уже через четверо суток смертельно опасные боеприпасы достигнут территориальных вод Румынии, а через десять суток — Болгарии.