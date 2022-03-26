Минобороны РФ: 67 судов заблокированы в портах Украины из-за мин
По данным ведомства, через четверо суток эти смертельно опасные боеприпасы могут достигнуть территориальных вод Румынии, а через десять суток — Болгарии.
В морских портах Украины из-за минной опасности в Чёрном море остаются заблокированными 67 судов, приписанных к 15 странам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В украинских портах заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
По его словам, есть угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. Если погодные условия ухудшатся, уже через четверо суток смертельно опасные боеприпасы достигнут территориальных вод Румынии, а через десять суток — Болгарии.
Ранее Лайф сообщал, что корабли в Чёрном море были предупреждены об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Тогда уточнялось, что речь идёт примерно о 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение было направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе. Позднее эту информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ. Там отмечали, что под воздействием ветра и течения мины свободно перемещаются в западной части Чёрного моря. Обрыв тросов говорит о том, что техническое состояние снарядов было неудовлетворительным.
ТАСС / Константин Сазончик