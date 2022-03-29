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Опубликовано 29 марта 2022, 10:30

Матвиенко заявила, что оснований для встречи Путина и Зеленского сейчас нет

Она также призналась, что не испытывает оптимизма относительно переговоров в Стамбуле, так как Киев до сих пор не сформулировал чёткую позицию.

Сейчас оснований для встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, на данный момент Москве непонятна позиция главы Незалежной и украинской исполнительной власти.

"Мы с надеждой ждём очередного этапа переговоров. С надеждой, что будут достигнуты договорённости. Только после этого можно вести речь о возможной встрече президента Путина и президента Зеленского. Сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки", — сказала Матвиенко.

При этом она призналась, что не испытывает оптимизма относительно новых российско-украинских переговоров, так как Киев до сих пор не сформулировал чёткую позицию.

Песков: Сегодня-завтра станет понятно, есть ли перспектива у переговоров РФ и Украины
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского. По его словам, Москва привлекала внимание к проблемам на Украине долгие годы, однако Запад не слушал аргументы. Теперь ситуация начала меняться.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / matvienko.vi

Александра Васильева
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