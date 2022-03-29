Матвиенко заявила, что оснований для встречи Путина и Зеленского сейчас нет

Она также призналась, что не испытывает оптимизма относительно переговоров в Стамбуле, так как Киев до сих пор не сформулировал чёткую позицию.

Сейчас оснований для встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, на данный момент Москве непонятна позиция главы Незалежной и украинской исполнительной власти.

"Мы с надеждой ждём очередного этапа переговоров. С надеждой, что будут достигнуты договорённости. Только после этого можно вести речь о возможной встрече президента Путина и президента Зеленского. Сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки", — сказала Матвиенко.

При этом она призналась, что не испытывает оптимизма относительно новых российско-украинских переговоров, так как Киев до сих пор не сформулировал чёткую позицию.