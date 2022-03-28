Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского

По словам министра, Москва привлекала внимание к проблемам на Украине долгие годы, однако Запад не слушал аргументы. Теперь ситуация начала меняться.

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет нужна после появления ясности в отношении развязки по ключевым для Москвы вопросам на переговорах делегаций двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам", — сказал он в интервью сербским СМИ.

Министр заметил, что Москва привлекала внимание к проблемам долгие годы, однако Запад не слушал аргументы. Теперь ситуация начала меняться.