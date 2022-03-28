Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского
По словам министра, Москва привлекала внимание к проблемам на Украине долгие годы, однако Запад не слушал аргументы. Теперь ситуация начала меняться.
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет нужна после появления ясности в отношении развязки по ключевым для Москвы вопросам на переговорах делегаций двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам", — сказал он в интервью сербским СМИ.
Министр заметил, что Москва привлекала внимание к проблемам долгие годы, однако Запад не слушал аргументы. Теперь ситуация начала меняться.
Ранее Дмитрий Песков констатировал, что Москве и Киеву пока нечего фиксировать для организации встречи Путина и Зеленского. По словам представителя Кремля, прежде должна быть выполнена "домашняя работа" в ходе переговорного процесса. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях допустила встречу Путина и Зеленского только после достижения договорённостей. По её мнению, не стоит сеять надежду и организовывать переговоры президентов, если по их итогам никакого результата не будет.
МИД РФ