В Кремле заявили об отсутствии прогресса по теме встречи Путина и Зеленского

В ближайшие дни делегации двух стран проведут переговоры в Стамбуле, но станут ли они предвестником контактов лидеров России и Украины, пока не известно.

Никакого прогресса относительно организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.