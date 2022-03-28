В Кремле заявили об отсутствии прогресса по теме встречи Путина и Зеленского
В ближайшие дни делегации двух стран проведут переговоры в Стамбуле, но станут ли они предвестником контактов лидеров России и Украины, пока не известно.
Никакого прогресса относительно организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, продвижения [по этой теме] нет", — ответил он на вопрос о возможной встрече, в том числе по итогам переговоров делегаций двух стран, запланированных на ближайшие дни в Стамбуле.
Ранее Песков констатировал, что Москве и Киеву пока нечего фиксировать для организации встречи Путина и Зеленского. По словам представителя Кремля, прежде должна быть выполнена "домашняя работа" в ходе переговорного процесса. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях допустила встречу Путина и Зеленского только после достижения договорённостей. По её мнению, не стоит сеять надежду и организовывать переговоры президентов, если по их итогам никакого результата не будет.
ТАСС / Станислав Красильников