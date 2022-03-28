Песков назвал важными очные переговоры России и Украины, но о прогрессе пока говорить рано

Он добавил, что Москва по-прежнему не намерена разглашать детали переговоров, поскольку это может только навредить процессу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными запланированные очные переговоры Москвы и Киева, однако о прогрессе в процессе говорить пока рано.

"Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно", — отметил представитель Кремля.