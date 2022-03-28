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Опубликовано 28 марта 2022, 09:32

Песков назвал важными очные переговоры России и Украины, но о прогрессе пока говорить рано

Он добавил, что Москва по-прежнему не намерена разглашать детали переговоров, поскольку это может только навредить процессу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важными запланированные очные переговоры Москвы и Киева, однако о прогрессе в процессе говорить пока рано.

"Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно", — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва по-прежнему не намерена разглашать детали переговоров, поскольку это может только навредить процессу.

Канцелярия Эрдогана: Очный раунд переговоров РФ и Украины состоится в Стамбуле
Канцелярия Эрдогана: Очный раунд переговоров РФ и Украины состоится в Стамбуле

Напомним, представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Следующий очный раунд переговоров состоится 29–30 марта. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Александр Юнашев
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