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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 22:08
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Зеленский объяснил, какие приоритеты у Украины на переговорах с Россией

По словам президента страны, Киев ожидает действенных гарантий безопасности государства и скорого восстановления мирной жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил приоритеты страны на переговорах с Россией, которые были начаты после начала Вооружёнными силами РФ специальной "Операции Z". Пояснения украинский лидер дал в своём традиционном видеообращении.

"Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты известны", — сказал Зеленский.

Он перечислил эти приоритеты. Так, заверил, что "суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению". Также Киев хочет получить "действенные гарантии безопасности". Заявленная цель же переговоров — "мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине".

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Как писал Лайф ранее, в канцелярии Эрдогана сообщили, что новый очный раунд переговоров РФ и Украины состоится в Стамбуле. О таком месте встречи турецкий лидер договорился с российским президентом Владимиром Путиным.

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Кадр из видеообращения Владимира Зеленского

Андрей Григорьев
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