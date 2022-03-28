Зеленский объяснил, какие приоритеты у Украины на переговорах с Россией

По словам президента страны, Киев ожидает действенных гарантий безопасности государства и скорого восстановления мирной жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил приоритеты страны на переговорах с Россией, которые были начаты после начала Вооружёнными силами РФ специальной "Операции Z". Пояснения украинский лидер дал в своём традиционном видеообращении.

"Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты известны", — сказал Зеленский.

Он перечислил эти приоритеты. Так, заверил, что "суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению". Также Киев хочет получить "действенные гарантии безопасности". Заявленная цель же переговоров — "мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине".