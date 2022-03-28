Военные хирурги достали осколок из сердца участника "Операции Z"
Трёхсантиметровый предмет прошёл через лёгкое. С каждым сокращением сердечной мышцы острыми краями он травмировал перикард.
Уникальную операцию на сердце провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Минобороны России. На операционном столе в подмосковном Красногорске оказался российский военнослужащий, участник специальной операции на Украине — "Операции Z".
Как сообщили в Минобороны РФ, осколок размером три сантиметра прошёл через лёгкое и попал в сердце. С каждым сокращением сердечной мышцы он острыми краями травмировал перикард.
"Из сердечной мышцы пациента был удалён трёхсантиметровый осколок, полученный в ходе миномётного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов. Военнослужащий доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку", — сообщили в министерстве.
Операция продлилась 45 минут и была успешно завершена. После реабилитации военнослужащий сможет вернуться в строй.
Ранее Лайф писал, что в Министерстве обороны рассказали о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z". Ведомство в том числе поведало о героизме инженерно-штурмовой роты капитана Ивана Бухарова. Военнослужащие на протяжении часа отражали нападение превосходящих сил противника, не понеся потерь.
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