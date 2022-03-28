Военные хирурги достали осколок из сердца участника "Операции Z"

Трёхсантиметровый предмет прошёл через лёгкое. С каждым сокращением сердечной мышцы острыми краями он травмировал перикард.

Уникальную операцию на сердце провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Минобороны России. На операционном столе в подмосковном Красногорске оказался российский военнослужащий, участник специальной операции на Украине — "Операции Z".

Как сообщили в Минобороны РФ, осколок размером три сантиметра прошёл через лёгкое и попал в сердце. С каждым сокращением сердечной мышцы он острыми краями травмировал перикард.

"Из сердечной мышцы пациента был удалён трёхсантиметровый осколок, полученный в ходе миномётного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов. Военнослужащий доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку", — сообщили в министерстве.

Операция продлилась 45 минут и была успешно завершена. После реабилитации военнослужащий сможет вернуться в строй.