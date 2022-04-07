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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 17:25
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Песков заявил, что РФ начала готовиться к западным санкциям ещё год назад

Представитель Кремля отметил, что Россия жила под ограничениями уже пару десятков лет и привыкла к этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страна находится в безопасности.

Россия начала готовиться к санкциям со стороны Запада, которые страны ввели в ответ на проведение "Операции Z" на Украине, ещё год назад. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News.

"Мы жили под санкциями уже пару десятков лет, и мы на самом деле уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад, и сейчас, конечно, у нас в экономике очень трудное положение, но наша экономика до сих пор находится на ногах", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Песков подчеркнул, что на данный момент страна находится в безопасности с точки зрения экономики и макростабильности. Кроме того, РФ даже пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации, учитывая толчок развитию производственного сектора, национальным технологиям и так далее.

Ранее Песков заявил, что РФ ответит на продолжение оголтелых санкций Запада. Шаги, подобные введению рестрикций против дочерей главы российского государства, вряд ли нуждаются в какой-то оценке, ведь это трудно поддаётся пониманию и объяснению, добавил представитель Кремля.

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kremlin.ru

Варвара Романова
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