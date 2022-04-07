Песков заявил, что РФ начала готовиться к западным санкциям ещё год назад

Представитель Кремля отметил, что Россия жила под ограничениями уже пару десятков лет и привыкла к этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страна находится в безопасности.

Россия начала готовиться к санкциям со стороны Запада, которые страны ввели в ответ на проведение "Операции Z" на Украине, ещё год назад. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала Sky News.

"Мы жили под санкциями уже пару десятков лет, и мы на самом деле уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад, и сейчас, конечно, у нас в экономике очень трудное положение, но наша экономика до сих пор находится на ногах", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что на данный момент страна находится в безопасности с точки зрения экономики и макростабильности. Кроме того, РФ даже пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации, учитывая толчок развитию производственного сектора, национальным технологиям и так далее.