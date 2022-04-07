Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что около 50–60 тысяч местных жителей находятся в подвалах
Кроме того, в городе сейчас нет электричества, не работает канализация. Также проводится строительная экспертиза, которая определит сроки восстановления населённого пункта.
Порядка 50–60 тысяч жителей Мариуполя находятся в подвалах. Об этом заявил мэр города Константин Иващенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"На сегодняшний день определённое количество жителей, в пределах тысяч 50–60 точно, находится ещё в подвалах под обстрелами и под угрозой для своей жизни", — сказал он.
По словам мэра, в Мариуполе сейчас обесточены три самые большие подстанции, в городе нет электричества. Иващенко отметил, что не работают насосные и фильтровальные станции, а также канализация. Кроме того, порядка 60–70% жилого фонда города повреждены.
"На сегодняшний день не менее 60, а то и 70% жилого фонда города получили те или иные разрушения. И, по моим скромным подсчётам, где-то 15–20% не подлежат восстановлению", — рассказал глава Мариуполя.
Он отметил, что в городе сейчас проводится строительная экспертиза. По результатам станет известно, в какие сроки можно восстановить город, в первую очередь электрические подстанции. Иващенко считает, что масштаб разрушения станет ясен в течение трёх-четырёх дней.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о завершении основных боёв в центральной части Мариуполя. Сейчас основные зоны конфликта проходят в порту города и на территории завода "Азовсталь".
Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency