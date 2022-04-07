Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 13:14

Мишустин: Приоритет для правительства — повышение качества жизни россиян

Для достижения этих целей были приняты точечные решения о помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. Люди по всей стране ждут от власти конкретных решений, уточнил премьер-министр.

Приоритетом для Правительства РФ было и остаётся повышение качества жизни и благополучия россиян, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Безусловным приоритетом правительства было и остаётся повышение качества жизни и благополучия наших граждан. Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается", — сказал он, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина.

В частности, на достижение этих целей направлены индексация пенсий и дополнительные выплаты пенсионерам, адресная поддержка семей с детьми, кешбэк за путёвки в детские летние лагеря, а также программа материнского капитала, которая будет продолжена. Также премьер напомнил о том, что теперь больничный по уходу за ребёнком до восьми лет составляет 100% от среднего заработка и не зависит от стажа.

В России появится система онлайн-контроля доступности лекарств
В России появится система онлайн-контроля доступности лекарств

"Люди ждут от нас решения конкретных вопросов, влияющих на качество жизни. Достойная социальная поддержка, современная медицина нужны в любом городе и населённом пункте. Не меньшее значение имеет и возможность дать ребёнку хорошее образование", — уточнил Мишустин.

Ранее Лайф рассказывал, что кабмин подготовил очередной пакет мер по поддержке экономики России. В него войдёт около 20 инициатив по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, а также по поддержанию работы конкретных отраслей.

BannerImage

Сайт Госдумы

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Правительство РФ
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar