Из Херсонской области в Крым эвакуировано ещё 188 человек

Как отметили в Минобороны РФ, среди них иностранцы, в том числе граждане как стран ближнего зарубежья, так и дальнего — Египта, Ливии, Сирии.

Российские военные эвакуировали из Херсонской области Украины в Крым ещё одну группу людей, в том числе иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины", — рассказали в российском военном ведомстве.

Колонна из автобусов и личного транспорта отправилась с центральной площади Херсона. Российские военные обеспечивали её безопасность. Эвакуация проводится в том числе по запросу посольств, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.

"Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств", — добавили в Минобороны РФ.