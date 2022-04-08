Из Херсонской области в Крым эвакуировано ещё 188 человек
Как отметили в Минобороны РФ, среди них иностранцы, в том числе граждане как стран ближнего зарубежья, так и дальнего — Египта, Ливии, Сирии.
Российские военные эвакуировали из Херсонской области Украины в Крым ещё одну группу людей, в том числе иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины", — рассказали в российском военном ведомстве.
Колонна из автобусов и личного транспорта отправилась с центральной площади Херсона. Российские военные обеспечивали её безопасность. Эвакуация проводится в том числе по запросу посольств, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.
"Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств", — добавили в Минобороны РФ.
Как сообщал Лайф ранее, МЧС доставило в Донбасс и на Украину почти 1,2 тысячи тонн гумпомощи. Более тридцати полевых кухонь и более ста печей отправлены туда для организации горячего питания людей и их обогрева во временных пунктах.
Кадр из видео Минобороны РФ