МЧС доставило в Донбасс и на Украину почти 1,2 тысячи тонн гумпомощи
Более тридцати полевых кухонь и более ста печей отправлены туда для организации горячего питания людей и их обогрева во временных пунктах.
МЧС выдаёт гуманитарную помощь в Донбассе и на Украине. Видео © МЧС РФ
МЧС России уже доставило в республики Донбасса, а также на Украину 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи. Как рассказали в ведомстве, это бутилированная вода, консервы, детское питание, предметы первой необходимости, стройматериалы, передвижные электростанции и так далее.
"Кроме того, спасатели передали более 30 полевых кухонь и более 100 печей для организации горячего питания и обогрева в пунктах оказания помощи", — говорится в сообщении ведомства.
МЧС совершает выплаты жителям Донбасса и Украины. Видео © МЧС РФ
Также МЧС продолжает выплату жителям освобождённых территорий Украины денежной помощи. Спасатели приняли уже более четырёх тысяч заявлений. По десять тысяч рублей получили более 3,5 тысячи пенсионеров и работников бюджетных организаций.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные впервые доставили гумпомощь в город Изюм. Люди ждали её несколько дней, находясь без связи, света, питьевой воды и продуктов первой необходимости.