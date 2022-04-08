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Регион
8 апреля 2022, 06:41
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Макрон: Конфликт на Украине не завершится в ближайшее время

Французский лидер сообщил, что совместно с Турцией, Грецией и ООН делает всё для организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.

Конфликт на Украине не завершится в ближайшие недели, уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. Политик призывает к гуманитарной помощи населению страны.

"Этот конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время. Я думаю, что мы увидим очень тяжёлую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели", — сказал Макрон в эфире радиостанции RTL.

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По его словам, Франция делает всё вместе с Турцией, Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре. Французский лидер уверен, что дипломатических уступок от России в предстоящие недели ожидать не следует, однако каждый новый день боевых действий "делает сложнее завтрашний день".

Ранее новый мэр Мариуполя заявил о гибели около 5 тысяч мирных жителей в городе. При этом, по словам градоначальника, населённый пункт покинули около 250 тысяч человек, но около 300 тысяч ещё остаются.

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Сайт Елисейского дворца

Артур Лапсаков
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