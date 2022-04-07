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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 18:44
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СК РФ поручили проверить информацию об убийствах российских военнопленных солдатами ВСУ

По словам датского наёмника, отправленного в Незалежную, украинские военные пытаются сделать всё, чтобы принести жертвам как можно больше боли и мучений.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные, озвученные наёмником из Дании, об убийстве российских пленных украинскими националистами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства проверить информацию об убийстве российских пленных украинскими националистами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по имеющейся информации, участвующий в качестве наёмника в боевых действиях на стороне Украины датчанин сообщил журналистам о том, что стал свидетелем убийства российских военнопленных солдатами ВСУ. Он отметил, что бойцы пытаются сделать всё, чтобы принести жертвам как можно больше боли и мучений.

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Ранее СК возбудил уголовное дело из-за бесчеловечного обращения с российскими солдатами, попавшими в плен. Так, раненный в бою рядовой 29 дней содержался на военной базе в Полтаве, где его избивали, допрашивали на камеру, подставляли пистолет к виску и заставляли учить гимн Украины, уточнили в ведомстве.

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ТАСС / Екатерина Штукина

Ирина Мусина
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