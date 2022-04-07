Столтенберг призвал расследовать убийства российских военнопленных на Украине

Генсек НАТО подчеркнул, что все сообщения о потенциальных нарушениях международных норм должны быть тщательно изучены. По его словам, любые военные преступления неприемлемы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал расследовать все сообщения о военных преступлениях на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД альянса, отвечая на вопрос об убийствах российских военнопленных.

"Все сообщения о потенциальных нарушениях международных норм должны быть тщательно изучены, и любые военные преступления неприемлемы. Но я не могу комментировать это конкретное видео, поскольку я ничего не знаю об этом конкретном инциденте", — сказал Столтенберг.