Столтенберг призвал расследовать убийства российских военнопленных на Украине
Генсек НАТО подчеркнул, что все сообщения о потенциальных нарушениях международных норм должны быть тщательно изучены. По его словам, любые военные преступления неприемлемы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал расследовать все сообщения о военных преступлениях на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД альянса, отвечая на вопрос об убийствах российских военнопленных.
"Все сообщения о потенциальных нарушениях международных норм должны быть тщательно изучены, и любые военные преступления неприемлемы. Но я не могу комментировать это конкретное видео, поскольку я ничего не знаю об этом конкретном инциденте", — сказал Столтенберг.
Ранее Лайф рассказывал, что в ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных об убийствах пленных РФ. Вместе с тем газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлён момент расправы.
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