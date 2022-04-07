Песков исключил возможность присутствия Путина на суде по военным преступлениям

Так представитель Кремля ответил на вопрос британского журналиста — "не беспокоится ли российский лидер, что может оказаться в суде по подобному делу".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Владимир Путин не окажется на суде по военным преступлениям и какая-либо вероятность этого отсутствует.

"Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого", — сказал Песков, отвечая на вопрос "беспокоится ли российский лидер, что может оказаться в суде по военным преступлениям".