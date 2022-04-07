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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 18:31
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Песков исключил возможность присутствия Путина на суде по военным преступлениям

Так представитель Кремля ответил на вопрос британского журналиста — "не беспокоится ли российский лидер, что может оказаться в суде по подобному делу".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Владимир Путин не окажется на суде по военным преступлениям и какая-либо вероятность этого отсутствует.

"Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого", сказал Песков, отвечая на вопрос "беспокоится ли российский лидер, что может оказаться в суде по военным преступлениям".

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Ранее Путин обсудил с Совбезом РФ операцию на Украине и противодействие диверсиям Киева. Также на сегодняшнем оперативном совещании президент и СБ коснулись темы переговоров с украинской стороной.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Мусина
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