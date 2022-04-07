Путин обсудил с Совбезом РФ операцию на Украине и противодействие диверсиям Киева
Также на сегодняшнем оперативном совещании президент и СБ коснулись темы переговоров с украинской стороной.
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход спецоперации на Украине, а также переговорный процесс с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, как было в Буче", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
ТАСС / Zuma