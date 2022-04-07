Житель Херсонской области кинул в оппонента гранату в ходе пьяной драки

Сейчас нарушителя разыскивают российские военные, которые предупредили родственников мужчины, что единственным вариантом смягчить наказание для него является явка с повинной.

Российские военные ищут жителя Херсонской области, бросившего в оппонента гранату в ходе пьяной драки. Видео © Telegram-канал SHOT

Под городом Каховкой Херсонской области местный житель во время пьяной драки кинул в своего оппонента гранату. Как пишет SHOT, трагедии удалось избежать только из-за того, что он не выдернул чеку до конца.

"Кипиша натворил — ладно. Всё можно разрулить. Но граната — это уже перебор. Вы сегодня пришли мне гранату бросили, завтра вы придёте с автоматами в дом?" — сказала местная жительница.

Очевидцы драки пожаловались на дебошира российским военным. По словам одного из военнослужащих, мужчину спасёт только явка с повинной. Сейчас нарушитель скрылся, его ищут.

"Вот так вот из-за алкоголиков и наркоманов, которым ВСУ раздали оружие, страдают мирные люди!" — сказал военный РФ.