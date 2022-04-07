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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 21:29

Слуцкий: Приостановка полномочий РФ в СПЧ ООН сделает работу организации неполноценной

Депутат подчеркнул, что решение Генассамблеи было принято, в частности, под воздействием потока фейков о событиях в Буче. Он также напомнил, что никакого предварительного расследования и не было.

Решение Генеральной ассамблеи ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека станет разрушительным ударом для всей системы Организации Объединённых Наций. Такое мнение выразил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"Прекращение полномочий России сделает работу этой структуры неполноценной и развяжет руки для реванша колониальной политики западных государств в отношении развивающихся стран. <…> Мы наблюдаем крайне опасный прецедент, грозящий обернуться разрушительными последствиями для всей системы ООН в целом", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

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Он подчеркнул, что решение Генассамблеи было принято, в частности, под воздействием беспрецедентного потока фейков о событиях в украинской Буче. Депутат также обратил внимание на то, что никакого независимого расследования произошедшего так и не было.

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Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовало 93 государства, против — 24. Воздержалось 58. После принятия документа Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и права выступать.

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ТАСС / Максим Гучек

Наталья Исакова
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