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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 15:25
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Датский наёмник рассказал об убийствах российских военнопленных солдатами ВСУ

Он отметил, что бойцы пытаются сделать всё, чтобы принести жертвам как можно больше боли и мучений. При этом сам датчанин уверяет, что лично не участвовал в подобных военных преступлениях.

Датский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, подтвердил сведения о том, что украинские военные устраивают жестокие расправы над российскими пленными бойцами. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

"Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают", — сказал наёмник в интервью телеканалу и попросил сохранить его анонимность.

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По словам мужчины, украинские силовики жестоко казнят попавших в плен россиян. При этом бойцы пытаются сделать всё, чтобы принести жертвам как можно больше боли и мучений. Сам датчанин уверяет, что лично не участвовал в военных преступлениях. Он добавил, что категорически против подобных мер.

Ранее Лайф рассказывал, что в ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных об убийствах пленных РФ. Вместе с тем газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлён момент жестокой расправы над нашими бойцами под Киевом.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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