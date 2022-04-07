Датский наёмник рассказал об убийствах российских военнопленных солдатами ВСУ

Он отметил, что бойцы пытаются сделать всё, чтобы принести жертвам как можно больше боли и мучений. При этом сам датчанин уверяет, что лично не участвовал в подобных военных преступлениях.

Датский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, подтвердил сведения о том, что украинские военные устраивают жестокие расправы над российскими пленными бойцами. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

"Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают", — сказал наёмник в интервью телеканалу и попросил сохранить его анонимность.

По словам мужчины, украинские силовики жестоко казнят попавших в плен россиян. При этом бойцы пытаются сделать всё, чтобы принести жертвам как можно больше боли и мучений. Сам датчанин уверяет, что лично не участвовал в военных преступлениях. Он добавил, что категорически против подобных мер.