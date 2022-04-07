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Опубликовано 7 апреля 2022, 15:20
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Пушилин и Турчак водрузили Знамя Победы и флаг России в Запорожье

На кадрах видно, что после этого собравшиеся все вместе кричат: "Ура!" А один из военных говорит, что "большая Россия здесь навсегда".

Турчак и Пушилин водрузили Знамя Победы и флаг России в запорожской Розовке. Видео © Telegram / WarGonzo

Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак водрузили Знамя Победы и флаг России на фасад здания Рады в запорожском посёлке Розовка. Соответствующее видео опубликовал в телеграм-канал WarGonzo.

На кадрах видно, что Пушилин сменил флаг Украины на Знамя Победы на фасаде здания Рады посёлка, после чего собравшиеся все вместе кричат: "Ура!" Затем Турчак вешает с другой стороны флаг России. Тогда очевидцы начинают скандировать: "Россия!", — а один из военных говорит, что "большая Россия здесь навсегда".

Также сообщается, что в Запорожье для решения гуманитарных вопросов прибыли руководитель "Боевого братства" Дмитрий Саблин и депутат Госдумы от Смоленщины Артём Туров.

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Ранее Лайф рассказал, что в России прошли масштабные акции в поддержку "Операции Z" и в честь Дня провозглашения ДНР. По меньшей мере на митинги вышло около 7000 человек. На городских площадках были организованы концерты, флешмобы и даже автопробег.

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Скрин видео Telegram / WarGonzo

Григорий Воронцов
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