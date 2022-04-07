Пушилин и Турчак водрузили Знамя Победы и флаг России в Запорожье
На кадрах видно, что после этого собравшиеся все вместе кричат: "Ура!" А один из военных говорит, что "большая Россия здесь навсегда".
Турчак и Пушилин водрузили Знамя Победы и флаг России в запорожской Розовке. Видео © Telegram / WarGonzo
Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак водрузили Знамя Победы и флаг России на фасад здания Рады в запорожском посёлке Розовка. Соответствующее видео опубликовал в телеграм-канал WarGonzo.
На кадрах видно, что Пушилин сменил флаг Украины на Знамя Победы на фасаде здания Рады посёлка, после чего собравшиеся все вместе кричат: "Ура!" Затем Турчак вешает с другой стороны флаг России. Тогда очевидцы начинают скандировать: "Россия!", — а один из военных говорит, что "большая Россия здесь навсегда".
Также сообщается, что в Запорожье для решения гуманитарных вопросов прибыли руководитель "Боевого братства" Дмитрий Саблин и депутат Госдумы от Смоленщины Артём Туров.
Ранее Лайф рассказал, что в России прошли масштабные акции в поддержку "Операции Z" и в честь Дня провозглашения ДНР. По меньшей мере на митинги вышло около 7000 человек. На городских площадках были организованы концерты, флешмобы и даже автопробег.
Скрин видео Telegram / WarGonzo