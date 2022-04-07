МО РФ: Националисты в Харькове провели "акции устрашения" с миномётами, есть раненые
Как отметил представитель министерства Михаил Мизинцев, подобные действия демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие властей Незалежной к судьбам своих граждан.
Националисты в жилых районах Харькова провели "акции устрашения", в рамках которых использовали миномёты. В результате произошедшего есть раненые. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, провели безжалостные "акции устрашения" с применением миномётов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые", — рассказал он.
Мизинцев подчеркнул, что подобные действия бойцов ВСУ говорят о бесчеловечном отношении и безразличии киевских властей к судьбам своих граждан, а также "свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права".
Ранее мэр Мариуполя заявил о гибели около пяти тысяч мирных жителей в городе. При этом, по словам градоначальника, населённый пункт покинуло около 250 тысяч человек, но около 300 тысяч ещё остаются.
ТАСС / Celestino Arce Lavin / ZUMA Press Wire