ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 18:41
5961

МО РФ: Националисты в Харькове провели "акции устрашения" с миномётами, есть раненые

Как отметил представитель министерства Михаил Мизинцев, подобные действия демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие властей Незалежной к судьбам своих граждан.

Националисты в жилых районах Харькова провели "акции устрашения", в рамках которых использовали миномёты. В результате произошедшего есть раненые. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, провели безжалостные "акции устрашения" с применением миномётов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые", — рассказал он.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ
Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ

Мизинцев подчеркнул, что подобные действия бойцов ВСУ говорят о бесчеловечном отношении и безразличии киевских властей к судьбам своих граждан, а также "свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права".

Ранее мэр Мариуполя заявил о гибели около пяти тысяч мирных жителей в городе. При этом, по словам градоначальника, населённый пункт покинуло около 250 тысяч человек, но около 300 тысяч ещё остаются.

BannerImage

ТАСС / Celestino Arce Lavin / ZUMA Press Wire

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Националисты
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar