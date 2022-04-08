Басурин: Около 100 человек ранены в результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску

По словам представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики, такие данные актуальны на текущий момент.

Порядка 100 человек получили ранения в результате удара украинской ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На данный момент есть информация, что <…> порядка 100 [человек] получили ранения", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".