Басурин: Около 100 человек ранены в результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску
По словам представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики, такие данные актуальны на текущий момент.
Порядка 100 человек получили ранения в результате удара украинской ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На данный момент есть информация, что <…> порядка 100 [человек] получили ранения", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Эдуард Басурин сообщил, что в результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску погибло около 30 человек. Представитель Народной милиции ДНР назвал произошедшее на железнодорожном вокзале провокацией ВСУ.
ТАСС / Рюмин Александр