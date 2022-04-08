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Опубликовано 8 апреля 2022, 10:44

Басурин: Около 100 человек ранены в результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску

По словам представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики, такие данные актуальны на текущий момент.

Порядка 100 человек получили ранения в результате удара украинской ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На данный момент есть информация, что <…> порядка 100 [человек] получили ранения", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее Эдуард Басурин сообщил, что в результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску погибло около 30 человек. Представитель Народной милиции ДНР назвал произошедшее на железнодорожном вокзале провокацией ВСУ.

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ТАСС / Рюмин Александр

Евгения Колесникова
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