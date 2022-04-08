Военный эксперт Козин: Зеленский хорошо осведомлён, что удар по Краматорску нанесли ВСУ

Однако украинский лидер по-прежнему продолжает распространять ложь о происходящем. В данном случае он занимается сокрытием военных преступлений, считает специалист.

Вооружённые силы РФ не могли нанести удар ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске, потому что не располагают подобным видом вооружения. И президент Украины Владимир Зеленский знает о том, что атака была совершена со стороны ВСУ. Об этом Лайфу рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

"Такого удара ВС РФ где бы то ни было по украинской территории, в том числе по вокзалу в городе Краматорске, вообще не наносили и не могут нанести по одной простой причине: таких ракет "Точка-У" в распоряжении российского воинского контингента и у ополчения Донбасса не было и нет", — сказал он.

Также Козин посчитал важным отметить, что такие ракеты, применение которых запрещено международным правом из-за их назначения по уничтожению большого количества людей, не находятся на вооружении России. Он уточнил, что "Точка-У" имеет значительное количество поражающих элементов в виде шрапнели — до 15 тысяч фрагментов.

"Если "Точка-У" реально была применена по краматорскому вокзалу, то это сделали только ВСУ. Они уже неоднократно использовали такие ракеты для ударов по мирным гражданам Донбасса", — отметил эксперт.

По словам Козина, Зеленский об этом отлично осведомлён, однако украинский лидер по-прежнему продолжает распространять ложь о происходящем. В данном случае он занимается сокрытием военных преступлений ВСУ, считает специалист.