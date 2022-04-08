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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 09:55
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В Минобороны назвали провокацией заявления Киева о вине РФ в ракетном ударе по Краматорску

В оборонном ведомстве особо подчеркнули, что ракеты "Точка-У", обломки которой упали в районе железнодорожного вокзала, применяются только Вооружёнными силами Украины.

В Министерстве обороны РФ назвали провокацией заявления представителей властей Украины, обвинивших Россию в ракетном ударе по Краматорску. Об этом сказано в заявлении ведомства.

"Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершённой Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у Вооружённых сил РФ не было и не планировалось", — сказано в сообщении МО РФ.

Басурин: В результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску погибло около 30 человек
Басурин: В результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску погибло около 30 человек

В ведомстве особо подчеркнули, что ракеты "Точка-У", обломки которой упали в районе вокзала, применяются только ВСУ.

Напомним, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщил в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, на них видно, что погибли и пострадали десятки человек.

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Артур Лапсаков
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