В Минобороны назвали провокацией заявления Киева о вине РФ в ракетном ударе по Краматорску
В оборонном ведомстве особо подчеркнули, что ракеты "Точка-У", обломки которой упали в районе железнодорожного вокзала, применяются только Вооружёнными силами Украины.
В Министерстве обороны РФ назвали провокацией заявления представителей властей Украины, обвинивших Россию в ракетном ударе по Краматорску. Об этом сказано в заявлении ведомства.
"Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершённой Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у Вооружённых сил РФ не было и не планировалось", — сказано в сообщении МО РФ.
В ведомстве особо подчеркнули, что ракеты "Точка-У", обломки которой упали в районе вокзала, применяются только ВСУ.
Напомним, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщил в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, на них видно, что погибли и пострадали десятки человек.
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