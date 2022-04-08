Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске
Следователи дадут оценку действиям людей, распространивших ложную информацию о том, что ракетный удар якобы совершили российские военнослужащие, а также тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, обвинивших российских военнослужащих в ударе ракетой "Точка-У" по Краматорску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи дадут правовую оценку действиям тех, кто распространил заведомо ложную информацию о ВС РФ. Кроме того, в рамках уголовного дела о применении запрещённых средств и методов ведения войны будет дана уголовно-правовая оценка преступным действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле.
Напомним, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, на них видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получило около 100.