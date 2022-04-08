Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске

Следователи дадут оценку действиям людей, распространивших ложную информацию о том, что ракетный удар якобы совершили российские военнослужащие, а также тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, обвинивших российских военнослужащих в ударе ракетой "Точка-У" по Краматорску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.