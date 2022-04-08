Военный эксперт Литовкин: Надпись "За детей" на "Точке-У" в Краматорске — провокация ВСУ

По его словам, это попытка Киева переложить ответственность за гибель мирных людей на силы ДНР и Россию, однако у народной республики нет подобных ракет, а военные РФ никому не мстят на Украине.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин — об ударе "Точкой-У" по Краматорску. Видео © LIFE

Вооружённые силы Украины применили именно ракету "Точка-У" при ударе по Краматорску, в этом не может быть сомнений. Об этом Лайфу рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Это "Точка-У". Однозначно. "Искандер" — более крупная ракета, она разрывается в дрободан, как говорится. А здесь маршевая часть осталась неповреждённой. В Интернете вы увидите много фотографий "Точек-У", очертания совпадают один к одному", — сказал эксперт.

По словам Литовкина, надпись "За детей" на ракете — это попытка провокации Киева. Она была сделана специально, чтобы выставить боеприпас как российский, однако это лишь очередная провокация и фейк, чтобы обвинить Россию во всех бедах и преступлениях, которые есть на Украине.

"Но надо понимать, что Российская армия никогда никому не мстит, она выполняет боевую задачу по очищению территории Украины от вооружённых сил бандеровских подразделении и отрядов. Мы не занимаемся местью, и у нас на территории Украины нет русских детей, за которых мы должны мстить. Это могут мстить ополченцы Донбасса. Но у ополченцев Донбасса нет тактических комплексов "Точка-У", поэтому это всё такая примитивная контрпропаганда или примитивный фейк", — добавил наш собеседник.

Полковник в отставке заметил, что подобные методы применяются ВСУ, чтобы запугать население освобождённых городов, а также показать, что Россия является "империей зла".