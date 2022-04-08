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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 11:16
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Военный эксперт Литовкин: Надпись "За детей" на "Точке-У" в Краматорске — провокация ВСУ

По его словам, это попытка Киева переложить ответственность за гибель мирных людей на силы ДНР и Россию, однако у народной республики нет подобных ракет, а военные РФ никому не мстят на Украине.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин — об ударе "Точкой-У" по Краматорску. Видео © LIFE

Вооружённые силы Украины применили именно ракету "Точка-У" при ударе по Краматорску, в этом не может быть сомнений. Об этом Лайфу рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Это "Точка-У". Однозначно. "Искандер" — более крупная ракета, она разрывается в дрободан, как говорится. А здесь маршевая часть осталась неповреждённой. В Интернете вы увидите много фотографий "Точек-У", очертания совпадают один к одному", — сказал эксперт.

По словам Литовкина, надпись "За детей" на ракете — это попытка провокации Киева. Она была сделана специально, чтобы выставить боеприпас как российский, однако это лишь очередная провокация и фейк, чтобы обвинить Россию во всех бедах и преступлениях, которые есть на Украине.

Военный эксперт Козин: Зеленский хорошо осведомлён, что удар по Краматорску нанесли ВСУ
Военный эксперт Козин: Зеленский хорошо осведомлён, что удар по Краматорску нанесли ВСУ

"Но надо понимать, что Российская армия никогда никому не мстит, она выполняет боевую задачу по очищению территории Украины от вооружённых сил бандеровских подразделении и отрядов. Мы не занимаемся местью, и у нас на территории Украины нет русских детей, за которых мы должны мстить. Это могут мстить ополченцы Донбасса. Но у ополченцев Донбасса нет тактических комплексов "Точка-У", поэтому это всё такая примитивная контрпропаганда или примитивный фейк", — добавил наш собеседник.

Полковник в отставке заметил, что подобные методы применяются ВСУ, чтобы запугать население освобождённых городов, а также показать, что Россия является "империей зла".

Басурин: Около 100 человек ранены в результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску
Басурин: Около 100 человек ранены в результате удара украинской "Точкой-У" по Краматорску

Напомним, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, на них видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек.

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Кристина Шайдуллина
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