Радость со слезами на глазах: В Мариуполе волонтёры помогли 11-летнему мальчику воссоединиться с семьёй

До того как город стали бомбить, школьник жил у бабушки. Но когда всё началось и родители пришли за ним, то дома уже никого не было. Волонтёры встретили мальчика у церкви.

В Мариуполе волонтёры помогли мальчику найти свою семью. Видео © t.me / shot_shot

В Мариуполе волонтёры помогли 11-летнему мальчику Саше воссоединиться с семьёй. Историю рассказал журналист Андрей Гусельников в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Я выезжал несколько дней в Мариуполь вместе с екатеринбургским волонтёром Евгением Ганеевым. Мы с Женей привозили продукты, воду. Стоя возле церкви, перед подвалом церкви, собственно, увидели этого мальчика", — рассказал волонтёр.

Школьник по имени Саша поделился, что он и его семья не могут найти друг друга. Тогда волонтёры отправились по его домашнему адресу. По словам Гусельникова, это было какое-то счастливое стечение обстоятельств, что им не пришлось даже искать родителей мальчика в подвалах. Волонтёры встретили папу Саши на улице. Дмитрий Кузнецов рассказал, что долго не мог найти сына.

"Я его искал, блин, везде, даже обошёл весь город. Он с тёщей жил там, у них частный дом. И, когда бомбить начали, пошли туда, там дома нет, их не можем найти, записка была 25 марта, что живые, а где искать, хрен его знает", — сказал он.

В результате семья воссоединилась. Вместе с тем Дмитрий Кузнецов наконец повидался с бабушкой Саши. В конце мальчик поблагодарил волонтёров.