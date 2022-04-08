Военный эксперт Дандыкин: ВСУ ударили по Краматорску ради новых санкции против РФ

При этом специалист отметил, что эта провокация показывает схожесть украинских военных с нацистам в годы Великой Отечественной войны, которые использовали тактику "выжженной земли".

Удар ракетой "Точка-У" по Краматорску был нанесён украинскими военными с целью спровоцировать усиление антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Всё это делается для того, чтобы замедлить нашу спецоперацию, чтобы и дальше обложить Россию этими санкциями. Моё мнение, что эти провокации сейчас будут поставлены на поток", — сказал он.

При этом Дандыкин подчеркнул, что Украина пытается уничтожить все социальные объекты в Донбассе. По его словам, эта провокация показывает, что ВСУ в своих действиях уподобляются нацистам в годы Великой Отечественной войны, используя тактику "выжженной земли" при отходе.