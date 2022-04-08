Военный эксперт Дандыкин: ВСУ ударили по Краматорску ради новых санкции против РФ
При этом специалист отметил, что эта провокация показывает схожесть украинских военных с нацистам в годы Великой Отечественной войны, которые использовали тактику "выжженной земли".
Удар ракетой "Точка-У" по Краматорску был нанесён украинскими военными с целью спровоцировать усиление антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
"Всё это делается для того, чтобы замедлить нашу спецоперацию, чтобы и дальше обложить Россию этими санкциями. Моё мнение, что эти провокации сейчас будут поставлены на поток", — сказал он.
При этом Дандыкин подчеркнул, что Украина пытается уничтожить все социальные объекты в Донбассе. По его словам, эта провокация показывает, что ВСУ в своих действиях уподобляются нацистам в годы Великой Отечественной войны, используя тактику "выжженной земли" при отходе.
"Они целенаправленно уничтожают социальные объекты <...> Именно с такой садистской наклонностью, с какой всё делали немцы в годы Великой Отечественной войны, когда отходили. Это тактика "выжженной земли", когда фашисты-гитлеровцы рушили всё за собой для того, чтобы потом русские мучились", — заключил военный эксперт.
Напомним, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, на них видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получило около 100.
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