Нацбаты угрожали раздеть российских моряков и привязать к деревьям на заводе "Азовсталь"

Украинские боевики из националистического подразделения "Азов", удерживавшие контроль над частью порта в Мариуполе, угрожали российским морякам жестокой расправой. Их грозились перевезти на территорию завода "Азовсталь" и оставить под обстрелами. Об этом рассказал журналистам старший помощник капитана корабля "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.

"Но был ещё такой момент: когда нас положили на пол на мостике, то были со стороны батальона "Азов" такие угрозы, что экипаж разденут, вывезут на "Азовсталь", привяжут к деревьям — под расстрел российским кораблям. Было мощное психическое давление", — сказал Ижевский.