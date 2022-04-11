Нацбаты угрожали раздеть российских моряков и привязать к деревьям на заводе "Азовсталь"
Члены экипажа гражданского судна Azov Concord. Фото © ТАСС / Тришин Николай
Члены экипажа говорят, что на них оказывалось мощное психологическое воздействие со стороны националистов.
Украинские боевики из националистического подразделения "Азов", удерживавшие контроль над частью порта в Мариуполе, угрожали российским морякам жестокой расправой. Их грозились перевезти на территорию завода "Азовсталь" и оставить под обстрелами. Об этом рассказал журналистам старший помощник капитана корабля "Азов Конкорд" Алексей Ижевский.
"Но был ещё такой момент: когда нас положили на пол на мостике, то были со стороны батальона "Азов" такие угрозы, что экипаж разденут, вывезут на "Азовсталь", привяжут к деревьям — под расстрел российским кораблям. Было мощное психическое давление", — сказал Ижевский.
Ранее сообщалось, что украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей. Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя 11 апреля.