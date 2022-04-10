Бойцы "Азова" захватили в порту Мариуполя два иностранных судна и ведут огонь с их палуб

Боевики стреляют из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. О судьбах членов экипажей и о состоянии их здоровья пока ничего не известно.

В порту Мариуполя украинские националисты захватили два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей держат в заложниках, сообщается в телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики.

"Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых миномётов, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

О судьбах членов экипажей и о состоянии их здоровья пока ничего не известно. Народная милиция ДНР совместно с Вооружёнными силами РФ предпринимает всё возможное для спасения моряков.