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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 08:18
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Бойцы "Азова" захватили в порту Мариуполя два иностранных судна и ведут огонь с их палуб

Боевики стреляют из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. О судьбах членов экипажей и о состоянии их здоровья пока ничего не известно.

В порту Мариуполя украинские националисты захватили два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей держат в заложниках, сообщается в телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики.

"Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых миномётов, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

О судьбах членов экипажей и о состоянии их здоровья пока ничего не известно. Народная милиция ДНР совместно с Вооружёнными силами РФ предпринимает всё возможное для спасения моряков.

Сдавшийся в плен боевик "Азова" заявил о 200–300 иностранных наёмниках в Мариуполе
Сдавшийся в плен боевик "Азова" заявил о 200–300 иностранных наёмниках в Мариуполе

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев безуспешно пытался эвакуировать из Мариуполя лидеров нацбата "Азов". По данным ведомства, в тёмное время суток сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом попытался прорваться в порт города. На требования выйти на связь корабль не отвечал.

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Народная милиция ДНР

Александра Васильева
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