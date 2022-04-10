Атака "Аллигаторов": Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52

На ролике видно, как пусковые устройства заряжают неуправляемыми авиационными ракетами С-8, а затем экипажи вылетают на выполнение боевой задачи.

Российские вертолёты Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской боевой бронированной техники двумя ударными вертолётами Ка-52 "Аллигатор" в ходе "Операции Z".

"Ударные вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ. Лётчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки", — уточнили в ведомстве.

На ролике видно, как пусковые устройства, подвешенные к вертолёту, заряжают неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с калибром 80 миллиметров. Затем российские вертолёты отправляются на боевую задачу. Экипажи, выполняя полёт на малой высоте, открывают огонь по колонне украинской бронетехники. Стрельба ведётся также из 30-миллиметровой авиапушки.