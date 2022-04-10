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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 07:57
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ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" с иностранными наёмниками

Удар по военному объекту наносился высокоточными ракетами морского базирования.

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи в населённом пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наёмников", — уточнил офицер.

В Минобороны рассказали о новых примерах героизма российских военных в ходе "Операции Z"
В Минобороны рассказали о новых примерах героизма российских военных в ходе "Операции Z"

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев безуспешно пытался эвакуировать из Мариуполя лидеров нацбата "Азов". В ведомстве уточнили, что в тёмное время суток сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом попытался прорваться в порт города. На требования выйти на связь корабль не отвечал.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников
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