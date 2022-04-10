ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" с иностранными наёмниками

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" на Украине уничтожили штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи в населённом пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наёмников", — уточнил офицер.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев безуспешно пытался эвакуировать из Мариуполя лидеров нацбата "Азов". В ведомстве уточнили, что в тёмное время суток сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом попытался прорваться в порт города. На требования выйти на связь корабль не отвечал.