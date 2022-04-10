В Минобороны рассказали о новых примерах героизма российских военных в ходе "Операции Z"

Так, благодаря умелым действиям старшего сержанта Ившина удалось уничтожить батарею ракетной системы залпового огня "Град", огневые позиции гаубиц Д-30 и миномёты ВСУ.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z". Пример героизма и мужества показали подполковник Николай Паскарь, старший сержант Кирилл Ившин, а также подполковник медицинской службы Аркадий Смольников.







Так, во время разведывательной операции подполковник Николай Паскарь с вверенным ему батальоном в старом заброшенном здании обнаружил украинских националистов. Военные начали штурм. Несмотря на ожесточённое сопротивление, им удалось подавить огневые точки противника. Семь националистов были ликвидированы, остальные бежали. В здании был обнаружен схрон с боеприпасами для различного вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin. Преследуя отступающих противников, Паскарь попал под миномётный обстрел и получил ранение средней тяжести, однако продолжил руководить батальоном до полного разгрома националистов.

В ходе спецоперации старший сержант, замкомандира взвода Кирилл Ившин обеспечивал поддержку тактического десанта Российских вооружённых сил. Как сообщили в Минобороны, Ившин умело организовал артиллерийскую помощь, эффективно наводил и корректировал огонь орудия. Благодаря этому взводу удалось уничтожить батарею ракетной системы залпового огня "Град", огневые позиции гаубиц Д-30, миномёты противника и более 100 националистов.

Украинские силовики открыли огонь по одному из аэродромов, находящихся под контролем российских военных, где находилось до 25 раненых солдат. Начальник военного госпиталя подполковник медицинской службы Аркадий Смольников лично организовал эвакуацию российских военнослужащих. Операция прошла успешно, потерь среди медперсонала и раненых не было. Всего за время "Операции Z" под руководством Смольникова было организовано проведение более 100 санитарных эвакуаций раненых автомобильным и авиационным транспортом. В результате спасено более 1000 человек.