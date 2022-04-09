МО РФ: Киев безуспешно пытался эвакуировать из Мариуполя лидеров нацбата "Азов"

В ведомстве уточнили, что в тёмное время суток сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом попытался прорваться в порт города. На требования выйти на связь корабль не отвечал.

Киевский режим вечером 8 апреля вновь предпринял попытку эвакуировать из Мариуполя главарей националистического батальона "Азов" и иностранных наёмников, но безуспешно. На этот раз военные пытались прорваться по морю. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В тёмное время суток украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь, — сказал он.

Конашенков отметил, что сухогруз не отвечал на требования российских пограничных кораблей выйти на связь по международному каналу и продолжал движение. Тогда российские военные открыли предупредительную артиллерийскую стрельбу по курсу судна движения, однако "Апачи" продолжал двигаться в выбранном направлении с неизменной скоростью.

"Во время движения к порту судно вело радиообмен, передавая сообщения "Я "Маньяк", иду к тебе". При этом на берегу наблюдались сигнальные костры", — уточнил представитель ведомства.

Для блокирования движения сухогруза корабли РФ открыли по нему огонь, в результате которого на судне произошло возгорание в кормовой части. После этого "Апачи" лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять требования российских моряков. В результате пострадавших на сухогрузе нет, возгорание потушено силами судовой команды. После проведённого досмотра "Апачи" с экипажем конвоируют в порт Ейска.