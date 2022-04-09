Российские военные уничтожили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ в Полтавской области

Средства ПВО сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, а авиация и ракетные войска поразили за сутки 85 военных объектов Незалежной, рассказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооружённые силы России уничтожили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ на военном аэродроме Миргород в Полтавской области, а также склад с авиационными средствами поражения. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, средства противовоздушной обороны РФ сбили в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники. Всего с начала "Операции Z" российские военные уничтожили 425 беспилотников, 228 установок РСЗО и более 2030 танков и бронемашин.