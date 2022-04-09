МО РФ: Киев готовит провокацию в Ирпени, чтобы обвинить РФ в якобы массовых убийствах

Представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что подразделения Российских вооружённых сил покинули этот населённый пункт более недели назад.

Украина готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию в якобы массовых убийствах мирных жителей, на этот раз в Ирпени Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По подтверждённым данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпени Киевской области", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что подразделения Российских вооружённых сил покинули этот населённый пункт более недели назад. По его словам, сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела мирных жителей, погибших от обстрелов украинской артиллерии. А затем в Пуща-Водицком лесном массиве украинские военные организуют постановочную акцию со стрельбой и "уничтожением" якобы "российской разведывательной группы", которая прибыла в Ирпень "для убийства свидетелей военных преступлений России".

"При этом в качестве "бесспорных доказательств" в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих. Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ", — заключил Конашенков.