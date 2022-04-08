ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 19:06
4551

Минобороны РФ: Боевики подготовили провокацию в Авдеевке

По данным российских военных, националистические формирования намерены взорвать хранилища с химикатами при приближении к городу сил ДНР.

В Минобороны России заявили, что боевики националистических формирований на Украине подготовили провокацию в городе Авдеевка. По данным ведомства, они намерены организовать массовое отравление людей ядовитыми химикатами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами", — сказал Мизинцев.

По данным российских военных, неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами
на коксохимическом заводе. В их планы входит подрыв при приближении к городу сил Донецкой Народной Республики.

Гаврилов раскрыл планы Киева устроить провокацию с подрывом химикатов под Харьковом
Гаврилов раскрыл планы Киева устроить провокацию с подрывом химикатов под Харьковом

Ранее Лайф писал, что Бастрыкин поручил расследовать подрыв бойцами ВСУ цистерн с химикатами в Рубежном. В резервуарах содержалась азотная, серная, соляная кислоты и аммиак. Украинские силовики, как отметили в ведомстве, создали атакой на них угрозу для мирного населения.

BannerImage

ТАСС / AP

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar