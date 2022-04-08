Минобороны РФ: Боевики подготовили провокацию в Авдеевке

По данным российских военных, националистические формирования намерены взорвать хранилища с химикатами при приближении к городу сил ДНР.

В Минобороны России заявили, что боевики националистических формирований на Украине подготовили провокацию в городе Авдеевка. По данным ведомства, они намерены организовать массовое отравление людей ядовитыми химикатами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами", — сказал Мизинцев.

По данным российских военных, неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами

на коксохимическом заводе. В их планы входит подрыв при приближении к городу сил Донецкой Народной Республики.