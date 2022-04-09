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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 07:25
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О новых подвигах российских военных в «Операции Z» рассказало Минобороны

В частности, была отмечена рота старшего лейтенанта Артёма Фокина, которая с начала специальной операции уничтожила 15 единиц бронированной техники, семь танков и более ста националистов.

Минобороны России, рассказывая о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z", отметило героизм Никиты Югансона, Владислава Пенкина и Артёма Фокина.

Лейтенант Никита Югансон. Фото © Минобороны РФ

Лейтенант Никита Югансон. Фото © Минобороны РФ

Так, лейтенант Югансон устроил засаду между двух населённых пунктов и захватил автомобиль противника с корректировщиками артиллерийского огня. Его группа также обнаружила огневую точку миномётной батареи националистов и уничтожила её артиллерией. Это предотвратило обстрел российских войск.

Сержант Владислав Пенкин. Фото © Минобороны РФ

Сержант Владислав Пенкин. Фото © Минобороны РФ

Сержант Владислав Пенкин с десантно-штурмовой бригадой вступил в бой с националистами, готовившими нападение на колонну. Прикрывая товарищей, военный огнём из БМП уничтожил трёх стрелков, гранатомётчика и огневую точку с пулемётом. Пенкин с ранением организовал десантирование из горящего БМП и продолжил бой. Противостояние обошлось без потерь.

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Старший лейтенант Артём Фокин. Фото © Минобороны РФ

Старший лейтенант Артём Фокин. Фото © Минобороны РФ

Старший лейтенант Артём Фокин с мотострелковой ротой обнаружил противника в населённом пункте. В течение восьми часов ожесточённых боёв он продвинулся вглубь обороны противника и освободил ещё четыре населённых пункта. С начала спецоперации рота Фокина уничтожила пятнадцать единиц бронированной техники, семь танков и более ста националистов.

А ранее Минобороны РФ сообщило о срыве обмена военнопленными по вине Украины. Киевские власти, по утверждению представителя ведомства, скрывают состояние здоровья попавших в плен российских военнослужащих. Также в течение суток неоднократно вносились изменения в списки.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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